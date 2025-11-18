Σε απολογία κλήθηκε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ καλείται την προσεχή Πέμπτη (20/11) σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου για γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας των βορείων προαστίων καλείται για να δώσει εξηγήσεις πιθανότατα για τα παράπονα που εξέφρασε για την διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα.

Άγνωστο είναι αν θα παραστεί ο ίδιος ή θα εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του, ο οποίος θα καταθέσει τις δικές του θέσεις. Πάντως, είναι η πρώτη φορά που καλείται ένας προπονητής της Stoiximan GBL από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, για γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.