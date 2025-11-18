Παπαθεοδώρου: Κλήθηκε σε απολογία από το Δ.Σ. της ΕΟΚ
Ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ καλείται την προσεχή Πέμπτη (20/11) σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου για γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας των βορείων προαστίων καλείται για να δώσει εξηγήσεις πιθανότατα για τα παράπονα που εξέφρασε για την διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα.
Άγνωστο είναι αν θα παραστεί ο ίδιος ή θα εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του, ο οποίος θα καταθέσει τις δικές του θέσεις. Πάντως, είναι η πρώτη φορά που καλείται ένας προπονητής της Stoiximan GBL από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, για γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.