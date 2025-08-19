Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου. Μπαίνει άμεσα στην προετοιμασία.

Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, ο οποίος αποτελεί την τελευταία άφιξη ξένου για το Περιστέρι ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Ο 27χρονος φόργουορντ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα καθώς το απόγευμα θα βρεθεί στη διάθεση του νέου του προπονητή, Βασίλη Ξανθόπουλο, ώστε να αρχίσει όσο νωρίτερα γίνεται την προετοιμασία.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, ο Βαν Τούμπεργκεν αγωνιζόταν στο Ισραήλ με τη φανέλα της Αϊρόνι Νες Ζιόνα, μετρώντας κατά μέσο όρο από 14,4 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

