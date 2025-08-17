Αντίστροφα μετρούν στον Άρη για την πρώτη προπόνηση της ομάδας την Δευτέρα (18/8) καθώς οι ιθύνοντες της ομάδας υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη και τους ξένους.

Μετά την έλευση του Μπριν Φορμπς, στον Άρη υποδέχθηκαν και τους υπόλοιπους ξένους της ομάδας ενόψει της «πρώτης» προπόνησης ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των «κιτρίνων» βρέθηκαν επίσης οι Μπράις Τζόουνς, Στίβεν Ίνοχ και Τζέικ Φόρεστερ, οι οποίοι θα τεθούν στην διάθεση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. Τον κύκλο των αφίξεων θα κλείσει ο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος με τη σειρά του θα δώσει το «παρών» στην συγκέντρωση της ομάδας.

Ο Άρης θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια στο Μονακό και στη συνέχεια θα πάρει μέρος στα «Μαυροσκούφεια» όπως επίσης και στο τουρνουά του Περιστερίου.