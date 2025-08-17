Ο Σι Τζέι Χάρις έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Περιστερίου.

Ο Σι Τζέι Χάρις έφτασε στην Αθήνα νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/8) προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Περιστερίου. Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ είναι και ο μοναδικός ξένος των «κυανοκιτρίνων» που παρέμεινε από την περσινή σεζόν στην ομάδα.

Ο Σι Τζέι Χάρις προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν άτομα από την ομάδα ούτως ώστε το απόγευμα να τεθεί κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου στην επίσημη «πρώτη» της ομάδας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».