Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου έφτασε ο Τζο Πετράκης αλλά και ο Ομάρ Πέιν.

Οι αφίξεις για την ομάδα του Περιστερίου συνεχίστηκαν σήμερα, Πέμπτη (14/8). Η ομάδα των δυτικών προαστίων υποδέχτηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μερικά από τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα ενόψει της νέας σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα βρίσκονται πλέον τόσο ο Τζο Πετράκης που προσγειώθηκε στην Ελλάδα από το Σικάγο ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε ο Ομάρ Πέιν.

Το Περιστέρι θα αρχίσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον Βασίλη Ξανθόπουλο πλέον στον πάγκο του, την προσεχή Δευτέρα (18/8) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι ανακοινώσεις του Περιστερίου

Ο Τζο Πετράκης βρίσκεται από το πρωΐ της Πέμπτης (14/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου. Ο 24χρονος σέντερ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το Σικάγο και τον υποδέχθηκε η τιμ μάνατζερ της ομάδας Σοφία Κλιγκοπούλου.

Ο Τζο Πετράκης είναι ο δεύτερος, μετά τον Ράιλι Άμπερκρομπι που έφτασε την Τετάρτη (13/8) στην Ελλάδα για να εσωματωθεί κι εκείνος στην προετοιμασία των «κυανοκιτρίνων».

Πλέον, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας του Περιστερίου την προσεχή Δευτέρα (18/8) το απόγευμα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Μετά τον Τζο Πετράκης που έφτασε στην Αθήνα το πρωΐ της Πέμπτης (14/8) ακολούθησε η άφιξη του Ομάρ Πέιν. Ο Αμερικανός σέντερ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν το μεσημέρι, όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι της ομάδας.

Ο Ομάρ Πέιν θα ενισχύσει την ρακέτα του Περιστερίου και με την άφιξη του ετοιμάζεται πλέον κι εκείνος για την έναρξη της προετοιμασίας που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».