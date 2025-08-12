Μήτρου Λονγκ: «Υπάρχει στόχος και όραμα στον Άρη»

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ βάδισε στον δρόμο της επιστροφής στο Nick Galis Hall και στις πρώτες δηλώσεις του – μετά την επικύρωση της συμφωνίας του με τον Άρη – αναφέρθηκε στον στόχο και στο όραμα που διέκρινε στις επαφές που είχε με τους «κίτρινους».

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ επέστρεψε στον Άρη έπειτα από την πετυχημένη του πορεία τη σεζόν 2022-23. «Νιώθω πολύ καλά επιστρέφοντας στον Άρη, ο οποίος με καλωσόρισε με ανοιχτή την αγκαλιά του. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά και να παραμείνω συγκεντρωμένος σ’ αυτό που έχει σημασία, το οποίο είναι να κερδίζουμε παιχνίδια», δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης και αναφέρθηκε στους στόχους αλλά και στη συζήτηση που είχε με τον Μπόγκτναν Κάραϊτσιτς.

«Ο στόχος μου είναι ένας και απλός: Να κερδίζω. Να βοηθάω την ομάδα μου να νικά και να αναπτύσσομαι ως παίκτης και ως άνθρωπος. Ο κόουτς δεν είπε πολλά πράγματα και αυτά που είπε ήταν ακριβώς στον στόχο, αναφορικά με τους στόχους του με την ομάδα και το όραμά του γι’ αυτήν: Είναι δουλειά όλων να γίνουμε ένα, να δεθούμε ως ομάδα και να δημιουργήσουμε μία ατμόσφαιρα που θα μας επιτρέψει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζουμε».

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει με τους φίλους της ομάδας. «Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο επέστρεψα στην ομάδα. Οι φίλαθλοι του Άρη. Στα καλά και τα άσχημα, στα πάνω και τα κάτω μας, να μας υποστηρίζετε όπως εσείς ξέρετε και όπως είναι γνωστό σε όλους».