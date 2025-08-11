Το Περιστέρι ανακοίνωσε τους συνεργάτες που θα πλαισιώσουν τον Βασίλη Ξανθόπουλο στον πάγκο του Περιστερίου.

Το Περιστέρι ετοιμάζεται πλέον να περάσει στην εποχή του Βασίλη Ξανθόπουλου, με τον έμπειρο Έλληνα αφότου τελείωσε την καριέρα του να συνεχίζει στην ομάδα των δυτικών προαστίων από το πόστο του προπονητή.

Χρέη γυμναστή θα έχει ο Γιώργος Αγγέλου.

Το προπονητικό επιτελείο θα αποτελείται από τους Χριστόφορο Στεφανίδη, Κώστα Ηλιάδη, Δημήτρη Αντωνιάδη και Στέφανο Μακρή. Γυμναστής της ομάδας είναι ο Γιώργος Αγγέλου.