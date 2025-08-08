Η Καρδίτσα έκανε δικό της τον Μπράντον Τζέφερσον, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

Στο ρόστερ της Καρδίτσας προστέθηκε ο 34χρονος γκαρντ Μπράντον Τζέφερσον (1,75 μ.). Ο Αμερικανός, με παραστάσεις από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ήρθε για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Basketball Champions League.

Μάλιστα αυτός είναι ο δεύτερος... Τζέφερσον στο φετινό ρόστερ της Θεσσαλικής ομάδας, αφού πριν λίγες μέρες είχε ανακοινώσει τον Ντέιμιεν Τζέφερσον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Μπράντον Τζέφερσον στα «κυανόλευκα»!



Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Μπράντον Τζέφερσον στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.



Ο Μπράντον Τζέφερσον είναι 34 ετών (25 Νοεμβρίου 1991, Φλάουερ Μάουντ, Τέξας), έχει ύψος 1.75 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των γκαρντ. Το 2010 ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Metro State του Ντένβερ (NCAA II). Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν (2010-2014) σε 130 αγώνες με μ.ο. 14.9 π., 2.8 ρ., 2.3 ασ., 1.9 κλ. Στην τελευταία του χρονιά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος, με 21.6 π., 3.1 ρ., 2.4 ασ., 2.4 κλ., 45% στα δίποντα, 45% στα τρίποντα και 92% στις βολές.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε το 2014 στη Φινλανδία με την Κότκα (18.4 π., 4ος σκόρερ πρωταθλήματος, 1η θέση). Το 2015 συνέχισε στη Γερμανία με τη Χάγκεν (13.5 π., 4 ασ.). Το 2016-17 αγωνίστηκε στην Ολίμπια Λιουμπλιάνα, κατακτώντας νταμπλ Σλοβενίας (15.8 π., 3 ρ., 2.7 ασ.). Το 2017 μετακόμισε στην ιταλική Τραπάνι (15.7 π., 3.2 ρ., 4.3 ασ.). Από το 2018 στη Γαλλία: δύο σεζόν στην Ορλεάν, Στρασμπούρ (3ος σκόρερ με 17 π.), και Ορτέζ όπου το 2021-22 ήταν 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος (18.2 π., 4.5 ασ.) και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας. Το 2022-23 έπαιξε στην Κίνα με τους Tianjin Pioneers (18.6 π., 4.2 ρ., 3.7 ασ.). Το 2023-24 στη Σάσαρι (13.2 π., 3.8 ασ.) και στη Μπουρζ (7 π., 3.1 ασ. στο EuroCup και ημιτελικά Γαλλίας).



Καλωσορίζουμε το Μπράντον στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».