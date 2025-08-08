Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης: «Να δείχνουμε κάθε εβδομάδα το καλύτερο μας πρόσωπο»

Ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κολοσσού Ρόδου.

Την πρώτη του δήλωση ως αθλητής του Κολοσσού έκανε ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου, με τον νεαρό να εκφράζει την χαρά του για τη μεταγραφή του στους Ροδίτες.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέλος της ομάδας του Κολοσσού την επόμενη σεζόν. Η απόφαση μου να ενταχθώ στην ομάδα ήταν αρκετά εύκολη μετά την συνομιλία που είχα με τον προπονητή της ομάδας, Κύριο Καράσκο. Θέλω να έχουμε μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς, να είμαστε μια ομάδα που θα δείχνει κάθε εβδομάδα το καλύτερο της πρόσωπο και ανυπομονώ να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο».