Ο Εβάν Φουρνιέ απηύθυνε ανοικτά ερώτημα για την Ζάκυνθο και που πρέπει να πάει με αποτέλεσμα να «απαντήσει» έμμεσα και σε κάποιες δηλώσεις του Άταμαν.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού είχε ανοικτή συνομιλία με φίλο του Παναθηναϊκού στο «X» ο οποίος του υπενθύμισε την χειρονομία που είχε κάνει στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού της σειράς των τελικών στην Stoiximan GBL.

Η ερώτηση του Φουρνιέ είχε να κάνει με την Ζάκυνθο με τον ίδιο να απαντάει με... καρφί και για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Άταμαν: «Θα βρω εκεί αληθινούς Έλληνες ή ψεύτικους;» ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά: «Πόσοι Έλληνες παίκτες παίζουν στον Ολυμπιακό; Μόνο ένας»

Will I find real greek people there or fake ones?