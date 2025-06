Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απέφυγε ένα αντικείμενο που του πέταξε οπαδός του Παναθηναϊκού μετά τον τρίτο τελίκό και ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στα social media κάνοντας λίγο χαβαλέ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν από εκείνους που ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό στο τρίτο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL, με τον διεθνή γκαρντ να δείχνει και τα... αντανακλαστικά του μετά τη λήξη.

Κατά την αποχώρηση του Ολυμπιακού από το παρκέ, ένας οπαδός πέταξε ένα ποτήρι προς τους αθλητές, με τον Ντόρσεϊ να κάνει το κεφάλι του πίσω, προκειμένου να το αποφύγει.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τη σειρά του, αναδημοσίευσε το εν λόγω βίντεο στα social media, κάνοντας λίγη πλάκα, καθώς ανέφερε ότι «Πρέπει να είσαι σε εκγρήγορση».

Got keep your head on swivel 🤣 https://t.co/P1UB5MJnrz