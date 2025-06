Λεσόρ - Φαλ: Η... καταραμένη σύμπτωση των δύο τραυματισμών

Μια απίστευτη και όμως διαβολική σύμπτωση συνδέει τους σοβαρούς τραυματισμούς των Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ στο ΟΑΚΑ.

Μερικές φορές τα παιχνίδια της μοίρας είναι πολύ περίεργα. Όπως ακριβώς συνέβη στις περιπτώσεις των δύο Γάλλων σέντερ των «αιωνίων» αντιπάλων.

Ο Μουσταφά Φαλ ήταν ο μεγάλος άτυχος στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL καθώς στη συμπλήρωση του πενταλέπτου τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε από το ματς.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ο τραυματισμός του ήταν πολύ σοβαρός καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους 10-12 μήνες.

Πέντε μήνες νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 19 Δεκεμβρίου 2024, ο Ματίας Λεσόρ είχε τραυματιστεί σοβαρά στην αναμέτρηση της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια, έχοντας υποστεί υπέστη κάταγμα περόνης στο αριστερό πόδι. Έκτοτε έπρεπε να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 εβδομάδες, μέχρι που επέστρεψε στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Η διαβολική σύμπτωση; Και οι δύο αυτοί σοβαροί τραυματισμοί σημειώθηκαν ακριβώς στο ίδιο σημείο!

Ο τραυματισμός του Λεσόρ

OAKA goes from roaring to silent in seconds. 💔



Lessort's injury leaves fans emotional and united in hope for his recovery. 🏀 💚 pic.twitter.com/SGMovy9gIp