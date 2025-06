Ο Ολυμπιακός θα πορευτεί για τον επόμενο χρόνο δίχως τον Μουστάφα Φαλ και φυσικά δεν έχει δικαίωμα αλλαγής στο ρόστερ του για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το ΟΑΚΑ στο Game 3 των τελικών και έχει πλέον το προβάδισμα με 2-1 στις νίκες, ψάχνοντας μία ακόμα για να κατακτήσει τον τίτλο της Stoiximan GBL, ωστόσο ο Μουστάφα Φαλ είναι ο μεγάλος άτυχος.

Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, μετά και τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, κάτι που θα τον αφήσει εκτός για τους επόμενους 10-12 μήνες.

Με τους «ερυθρολεύκους» πλέον να πηγαίνουν στο παιχνίδι της Κυριακής (8/6 - 21:00, Live στο Gazzetta) έχοντας έναν μόνο καθαρό σέντερ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο οποίος άλλωστε ήταν και πυλώνας για το «διπλό» των Πειραιωτών.

Στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL ο Μουστάφα Φαλ, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο.



Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.



🙏🏽 Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση.



In the 3rd final of the Stoiximan GBL,… pic.twitter.com/hAZCkKMSxO