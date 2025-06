Πέτγουεϊ για το φάουλ Ναν σε Φουρνιέ: «Κατάλαβα ότι θα προσπαθούσε να του… πάρει το κεφάλι»

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ τοποθετήθηκε για το σκληρό φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και προηγείται με 2-1 στους τελικούς της Stoiximan GBL. Και ο τρίτος τελικός πάντως είχε ένταση και... παρατράγουδα, με τον Ναν να κάνει πολύ σκληρό φάουλ στον Φουρνιέ, ενώ ο Γάλλος έκανε άσεμνη χειρονομία προς τον κόσμο και αποβλήθηκε.

Ο πρώην βολεϊμπολίστας των Πειραιωτών Σαλβαδόρ Ιντάλγκο σχολίασε τα όσα έγιναν και τόνισε πως το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ θύμισε WWE, ενώ θέση για τη φάση πήρε και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουεϊ.

«Είδα το φάουλ του Ναν να έρχεται από μακριά. Μόλις ένα λεπτό πριν, αυτός και ο Φουρνιέ ανταλλάσσαν βρισιές, οπότε μόλις είδα τον αιφνιδιασμό, κατάλαβα ότι θα προσπαθούσε να του… πάρει το κεφάλι. Έξυπνη κίνηση από τον Φουρνιέ να κάνει προσποίηση», έγραψε.

I saw that Nunn foul coming a mile away. Just a minute before him and Fournier were talking shit back and forth, so as soon as I saw the fast break I knew he was gonna try to take Fournier’s head off, smart move by Fournier to pump fake