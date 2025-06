Ο Τόμας Γουόκαπ δήλωσε έναν χρόνο πριν πως στα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός παίζεις και με... σπασμένα κόκκαλα, ενώ ερχόμενος στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL άφησε πίσω το πρόβλημα στη μέση του και έγινε παράγοντας για το 1-1.

Πέρασε κάτι περισσότερο από ένας χρόνος. Στις 14 Μαρτίου του 2024, ο Ολυμπιακός υποδεχόταν τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, ψάχνοντας μία νίκη στην κούρσα για το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά ο Τόμας Γουόκαπ έβλεπε το όνομά του στη λίστα με τους τραυματίες.

Έχοντας ένα πολύ βαρύ διάστρεμμα, ο Γουόκαπ αψήφησε τον πόνο και το... τουμπανιασμένο πόδι του, πάτησε παρκέ με το πείσμα του, καταργώντας τη λογική και όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά έγινε παράγοντας του αγώνα.

«Αισθάνθηκα καλά. Μόλις ξεκίνησε το ματς σε αυτή την ατμόσφαιρα ξεχνάς τα πάντα, ακόμη και σπασμένα κόκαλα να έχεις δεν το αισθάνεσαι» αναφέρει ο ίδιος, με το πόδι του ακόμα... ζεστό, λίγα λεπτά μετά το φινάλε.

