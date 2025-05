Κατάμεστο θα είναι το ΟΑΚΑ στο Game 1 των τελικών καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out!

Δεν θα... πέφτει καρφίτσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για τον 1ο τελικό της φετινής Stoiximan Basket League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το Game 1 της σειράς (30/5, 21:00) και η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out.

Η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη από τη πρώτη στιγμή που βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα και λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ εξαντλήθηκαν.

Όπερ και σημαίνει ότι περίπου 18.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα δώσουν το «παρών» στο ΟΑΚΑ ενόψει του Game 1 των τελικών.

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 🤯



Tonight it’s gonna be 🔥!



Welcome to the jungle, welcome to packed OAKA! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #StoiximanGBL pic.twitter.com/dSCJu8O26e