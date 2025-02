Στον Άρη και επίσημα γυρίζει ο Σακούρ Τζούστον, ο οποίος και ανακοινώθηκε από τους «κιτρινόμαυρους» ως το τέλος της σεζόν.

Ο Άρης δούλευε τις τελευταίες ημέρες την υπόθεση του Σακούρ Τζούστον, ο οποίος επιστρέφει και με τη βούλα στα «κιτρινόμαυρα». Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του ως το φινάλε της σεζόν, με τον Αμερικανό ψηλό (2.01μ., 29 ετών) να γυρίζει στην Ευρώπη, μετά το πέρασμά του από την Τυνησία και την US Monastir.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Shakur Juiston Τζούστον για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2024-25.

Ο Juiston επιστρέφει στην ομάδα μας μετά από 2.5 χρόνια, αφού αγωνίστηκε σ’ αυτήν την περίοδο 2021-22.

Ο Αμερικανός αθλητής είναι γεννημένος στις 31 Μαΐου του 1996 και με ύψος 2.01μ., αγωνίζεται στις θέσεις των πάουερ φόργουορντ και σέντερ.

Ο νέος παίκτης του ΑΡΗ Midea μοίρασε την κολεγιακή πορεία του σε τρία πανεπιστήμια. Από το 2015 έως το 2017 φοίτησε στο Hutchinson και τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 17.3 πόντους, 12.1 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.5 κλεψίματα και 1.8 κοψίματα, κερδίζοντας τον τίτλο του NABC Junior Player of the Year και μία θέση στην καλύτερη πεντάδα NJCAA All American.

Από το 2017 έως το 2019 αγωνίστηκε στο UNLV και το 2018 ήταν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της περιφέρειας All Mountain West, μετρώντας 14.6 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 0.6 κοψίματα.

Τη σεζόν 2019-20 έπαιξε στο Oregon, με 7.9 πόντους και 6.3 ριμπάουντ. Το 2020-21 αγωνίστηκε στη θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ με τη φανέλα των Memphis Hustle.

Το 2021 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό του ΑΡΗ Midea. Πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν, με 9.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα.

Τη σεζόν 2022-23 ξεκίνησε στο Περιστέρι , μετρώντας 10.2 πόντους , 4.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ. Ολοκλήρωσε τη χρονιά στη γερμανική Oldenburg, με 5.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα στο εγχώριο πρωτάθλημα και 11.5 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ και 1.5 κλεψίματα στο Κύπελλο.

Πέρυσι, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, όπου συνεργάστηκε με τον νυν προπονητή του ΑΡΗ Midea, Νίκο Βετούλα, κάνοντας μία πολύ καλή σεζόν. Στην αθηναϊκή ομάδα μέτρησε 11.3 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Φέτος, ξεκίνησε τη σεζόν στο Ισραήλ με τη Hapoel Upper Galilee Safed, όπου είχε 4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ και συνέχισε στο πρωτάθλημα της Τυνησίας με τη φανέλα της U.S. Monastir, πριν επιστρέψει στον ΑΡΗ Midea».