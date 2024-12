Οι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ και το διασκέδασαν, στο αντίο τελευταίο παιχνίδι για το 2024.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Καρδίτσα στο τελευταίο του παιχνίδι για το 2024, μια χρονιά που αποδείχθηκε μαγική για τους «πράσινους» και πλήθος κόσμου βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Αρκετοί μικροί φίλοι της ομάδας γέμισαν το ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής (29/12) και γέμισαν με τα χαμόγελά τους και τη διάθεσή τους με πολύ όμορφες εικόνες το γήπεδο.

Με αρκετούς από αυτούς να ζητούν και τις φανέλες των αγαπημένων τους παικτών, όπως φαίνεται και από την παρακάμερα της ΚΑΕ.

🎥 Behind The Scenes ☘️



Watch behind the scenes footage of our win against @askarditsas!



Ending 2024 surrounded by happy faces! 🤗#WeTheGreens #paobcaktor #WeAreAllOneTeam #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/mUeQPMhLCJ