Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με το Περιστέρι bwin στο ΣΕΦ (20:15, ΕΡΤ 3) για το πρώτο ματς των ημιτελικών της Basket League.

Έφτασε η ώρα για τα ημιτελικά της Stoiximan Basket League. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ το Περιστέρι bwin (20:15, ΕΡΤ-3) για το Game 1 του ελληνικού πρωταθλήματος. Η σειρά είναι best of three και κρίνεται στις δύο νίκες.

Οι Πειραιώτες αφήνουν πίσω τους το Final Four και στρέφουν την προσοχή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα με σκοπό να κάνει το double στους εγχώριους τίτλους μετά το Κύπελλο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να διαχειριστεί την μεγάλη απώλεια του Μουσταφά Φαλ που θα χάει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ εκτός λίστας βρίσκεται και ο Μόουζες Ράιτ. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν και οι Μπραζντέικις και Σίκμα. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά.

Στον αντίποδα το σύνολο του Σπανούλη ξαναμπαίνει στο παρκέ για επίσημο ματς μετά από 11 μέρες, αφού απέκλεισε τον Κολοσσό στον προηγούμενο γύρο. Ο Έλληνας προπονητής δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του.