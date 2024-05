Μήτογλου: «Το Final Four ήταν στόχος μας, καταφέραμε κάτι μεγάλο» (vid)

O Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ και ο Ντίνος Μήτογλου σχολίασε το προσεχές Final Four και το γεγονός ότι οι φίλοι των «πράσινων» εξάντλησαν σε λίγες ώρες τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2024/25.

O Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε με το δεξί στα play off της Stoiximan Basket League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 84-66.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τη συγκέντρωση των παικτών στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Δεν ήταν εύκολο. Ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, μας έβαλε πίεση. Είχαμε πει στα αποδυτήρια "τέλος τα αστεία, είναι ματς play off". Πήραμε την νίκη. Πρέπει να πάρουμε άλλη μία και να συγκεντρωθούμε στο Final Four. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μακριά».

Για τον φόβο τραυματισμών πριν από αγώνες σαν αυτούς του Final Four: «Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού, δεν τους αποφεύγεις και δεν τους ελέγχεις. Πρέπει να προετοιμάζεσαι για να παίζεις πάντα στο 100%. Αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρά το παιχνίδι και πήραμε την νίκη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα».

Για τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ: «Πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει μέγεθος. Ξέραμε την ποιότητά του, τον διαβάσαμε. Εξαιρετικός παίκτης, ξέρει να διαβάζει καταστάσεις και να παίρνει σωστές επιλογές. Βοηθάει και αμυντικά. Πολύ μεγάλη προσθήκη για τον ΠΑΟΚ».

Για το Final Four: «Ήταν στόχος μας. Το είπαμε από την αρχή της σεζόν πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να στοχεύει ψηλά. Καταφέραμε κάτι μεγάλο και χαιρόμαστε πάρα πολύ».

Για το αν όλες οι ομάδες πάνε στο Βερολίνο με 25% ποσοστό η κάθε μία: «Βέβαια, είναι ένας αγώνας, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν και έχουμε και εμείς».

Για τη σεζόν του ίδιου: «Το συζητάω πολύ με τους κοντινούς μου ανθρώπους, όσα έχουν γίνει. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευλογημένος. Κάνω αυτό που αγαπάω. Έρχεται κόσμος στο γήπεδο, αυτή είναι η αγάπη του αθλήματος. Είμαι ευλογημένος, πραγματικά».

Για τα διαρκείας που πούλησε το «τριφύλλι» ενόψει της νέας σεζόν: «Δείχνει πολλά. Ο κόσμος ήταν και είναι στο πλευρό μας. Εμείς προσπαθούμε από κάθε πλευρά να ανταποδώσουμε την αγάπη μας και να αποδείξουμε πως είμαι ευγνώμονες. Τους ευχαριστούμε».

Για το πόσο... διαφορετικό θα είναι το Final Four σε σχέση με τη regular season: «Άλλα παιχνίδια τελείως. Δεν έχω παίξει ακόμα στο Final Four. Όμως, βλέπω ότι τα play off είναι διαφορετικά από τη regular season. Όλα είναι εμπειρίες. Πρέπει να δώσουμε το 100%, πιστεύουμε σε εμάς».