Ο ΠΑΟΚ ρίχνει πραγματική... μεταγραφική βόμβα καθώς συμφώνησε με τον Αμερικανό NBAer, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ!

Σε μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, συμφωνίες στην ιστορία του πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ!

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο «δικέφαλος» συμφώνησε με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (24χρ., 1.93μ.) ο οποίος αγωνίστηκε σε Καβαλίερς και Ρόκετς, ενώ σε 59 ματς της περσινής σεζόν είχε κατά μέσο όρο 19.2 πόντους, 5.7 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ.

Πρόκειται για πραγματικό σούπερ σταρ του ΝΒΑ ο οποίος ωστόσο πλήρωσε τα εξωαγωνιστικά του καμώματα καθώς είχε συλληφθεί για ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την... αποπομπή του από το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με αποτέλεσμα να μείνει ανενεργός.

Συνολικά ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει αγωνιστεί σε 196 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 15.3 πόντους, 5 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ. Αν μη τι άλλο πρόκειται για το μεγαλύτερο, ίσως, όνομα που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις απομένει μόνο η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της σπουδαίας, αυτής, κίνησης από πλευράς του ΠΑΟΚ.

Porter is expected to join the Greek club soon. The 23-year-old Porter was traded and waived in October. In January, he reached a plea deal in a New York City domestic assault case. https://t.co/a8U22AeGEk