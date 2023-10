O General Manager των Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Κέβιν Πόρτερ Jr. ότι δεν μπορεί να αποτελεί πια μέλος του οργανισμού έπειτα από τις καταγγελίες για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Ο Κέβιν Πόρτερ Jr. συνελήφθη τον περασμένο μήνα από τις αρχές, με κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, επίσης μπασκετμπολίστριας του WNBA Κάισερ Γκόντρεζικ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το δημοσίευμα του Associated Press, ο Πόρτερ φέρεται να χτύπησε επαναλαμβανόμενες φορές με μπουνιές την Γκόντρεζικ στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ένα κόψιμο πάνω από το δεξί μάτι, μώλωπες και κάταγμα αυχενικού σπονδύλου!

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, οι Ρόκετς πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να ανταλλάξουν τον 23χρονο γκαρντ, ζητώντας ως ανταλλάγματα κάποια picks ή χρήματα, γνωρίζοντας εξ αρχής πως θα ήταν δύσκολο να ενδιαφερθεί κάποια ομάδα.

Σήμερα (2/10), ο General Manager των Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν, εξήγησε πως οι εκπρόσωποι του Κέβιν Πόρτερ Jr. ενημερώθηκαν ότι δεν μπορεί να αποτελεί πια μέλος του οργανισμού. Μάλιστα ο παίκτης δεν θα εμφανιστεί ούτε στη Media Day, ούτε στο training camp.

