Όπως στο ματς με τον Απόλλωνα Πάτρας, έτσι και κόντρα στο Μαρούσι, ο Τέβιν Μακ με «κρύο αίμα» ευστόχησε σε buzzer beater σουτ και χάρισε στην Καρδίτσα μια πολύτιμη νίκη απέναντι στο Μαρούσι που είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με 87-84.

He did it again!

Ο Τέβιν Μακ εξελίσσεται στον πιο «clutch» παίκτη της Basket League και στον μεγάλο ήρωας της Καρδίτσας καθώς για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών εβδομάδων ευστόχησε σε buzzer beater σουτ με το οποίο έστειλε την ομάδα του στα ουράνια! Αν και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν «ωσεί παρών» κατάφερε να «μιλήσει» την πιο κατάλληλη στιγμή και μάλιστα με πανομοιότυπο τρόπο όπως και στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Πάτρας.

Ουσιαστικά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα που είχε «σερβίρει» ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος είχε ηγηθεί της Καρδίτσας στην τελευταία περίοδο για την ανατροπή. Πριν από το τελευταίο σουτ του Μακ, το Μαρούσι είχε τις ευκαιρίες για το προβάδισμα ωστόσο οι προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Λιμνιάτη, δεν βρήκαν στόχο.

Το ματς: Καρδίτσα - Μαρούσι

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο ξεκίνημα του αγώνα για το Μαρούσι καθώς είχε αναλάβει δράση και δεν άφησε τους γηπεδούχους να αποκτήσουν το μομέντουμ της έδρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα των βορείων προαστίων της Αττικής έλεγχε απόλυτα το ματς έχοντας κάνει καλή αφετηρία στο ματς. Στο πεντάλεπτο ήταν στο +7 (3-10) ωστόσο οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να ισορροπήσουν κάπως την κατάσταση, με τους Μακ και Δίπλαρο να φέρνουν την Καρδίτσα σε απόσταση μίας κατοχής (18-20) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.

Πέντε σερί πόντοι του Χάρη Γιαννόπουλου έδωσαν για πρώτη φορά στο Μαρούσι διαφορά εννέα πόντων (18-27 στο 11'), ενώ στη συνέχεια εκτοξεύθηκε και στο +11 (30-41 στο 15') έχοντας κυριαρχήσει στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Στα 24'' πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-48) η Καρδίτσα είχε μειώσει σε 43-46 με επιμέρους 13-5.

Και πάλι. Το παιχνίδι είχε την ίδια μορφή και μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου. Το Μαρούσι βρέθηκε εκ νέου στο +10 (43-53) στο 22' αλλά το προβάδισμα δεν κράτησε πολύ. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο τρίποντο (50-53 στο 24') με 7-0 σερί αλλά ο εξαιρετικός Ραντούλιτσα δεν είχε αντίπαλο και έφερε εκ νέου την ομάδα του σε διψήφιες παρυφές (56-65 στο 27') λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (66-69).

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η αντεπίθεση στο τελευταίο τρίλεπτο του 3ου δεκαλέπτου ήταν η... σπίθα που έλειπε από την Καρδίτσα καθώς με δύο τρίποντα του Βλάντο Γιάνκοβιτς πήρε για πρώτη φορά στο ματς προβάδισμα στο σκορ με 73-72 στο 32'! Έκτοτε το ματς είχε τον χαρακτήρα του ντέρμπι, με το Μαρούσι να προηγείται εκ νέου με +5 πόντους (73-78 στο 34'). Ο Γιάνκοβιτς συνέχιζε το... βιολί του και δεν άφηνε τους φιλοξενούμενους να «καθαρίσουν» με την υπόθεση της νίκης. Μέχρι που στο τέλος ο Τέβιν Μακ με το φοβερό σουτ χάρισε στην Καρδίτσα τη μεγάλη νίκη με 87-84 !

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Στην αντίδραση της Καρδίτσας όταν το Μαρούσι βρέθηκε εκ νέου στο +9 στα τέλη της 3ης περιόδου, όπως επίσης και στα τρίποντα του Γιάνκοβιτς τα οποία έφεραν τα πάνω-κάτω στο ματς μέχρι το «dagger» του Τέβιν Μακ με το οποίο απέτρεψε το ενδεχόμενο της παράτασης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς «υπέγραψε» την μεγάλη ανατροπή για τη νίκη της Καρδίτσας έχοντας 19 πόντους με 2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές και 6 ριμπάουντ.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ο Μπρίσκοου δεν βρέθηκε στη μέρα του καθώς είχε 1/4 σουτ και 6 λάθη.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Τέβιν Μακ με την τρίποντη «βόμβα» στο τέλος έγραψε τον καλύτερο επίλογο του ματς για την ομάδα του.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ: Ραντούλιτσα (16π., 4ριμπ.,, 4ασ.) και Γούνταρντ )13π., 5ριμπ., 4ασ., 6/7διπ.) είχαν πολύ καλό ματς για το Μαρούσι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Οι 59 βολές που επιχείρησαν οι δύο ομάδες όπως επίσης και τα 17 λάθη που είχαν.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: To Μαρούσι είχε επιβληθεί της Καρδίτσας στο κλειστό του Αγίου Θωμά με 94-88.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Το Μαρούσι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Περιστέρι bwin (27/1, 19:00) ενώ η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (27/1, 20:15).

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-48, 66-69, 87-84.