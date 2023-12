Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ έσβησαν τα κεράκια της τούρτας τους στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, μετά την κόντρα απέναντι στον Άρη για τη 12η αγωνιστική της Basket League.

Ο Ολυμπιακός ήταν αναγκασμένος να περάσει τις γιορτές στα γήπεδα. Ένεκα του προγράμματος με EuroLeague και Basket League οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Εκεί αναγκάστηκαν να γιορτάσουν και τα γενέθλια οι Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αμφότεροι γεννήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου με δύο χρόνια διαφορά (ο πρώτος το 1992) και έτσι έσβησαν τα δικά τους κεράκια μία μέρα μετά.

Παρουσία των συμπαικτών τους για το απαιτούμενο τραγούδι στα αποδυτήρια έκαναν την... ευχή τους. Ο Γουόκαπ μάλιστα τους άγχωσε και λίγο παραπάνω με το ελαφρύ διάστρεμμα που υπέστη αλλά οι πληροφορίες λένε πως δε θα έχει πρόβλημα να αγωνιστεί στη διπλή αγωνιστική, αρχής γενομένης από την Τρίτη και την αναμέτρηση με την Αρμάνι.

What’s a day in comparison with eternity? 🤔😂



A day after, we still celebrate @twalkup23 and Nikolas birthdays! 😃🎂



We hope that for every candle on your cake you get a wonderful surprise! 🥳🎁#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/HKJPtq1n40