Ισπανικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο την περίπτωση του Σανόν Έβανς για την AEK Betsson, κάνοντας λόγο για πρόταση της «Ένωσης» στον 29χρονο γκαρντ που έπαιξε πέρσι στη EuroLeague με τη Βαλένθια.

Ο Σανόν Έβανς έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague την περσινή σεζόν με τη Βαλένθια και σύμφωνα με το «Encestando», ο 29χρονος γκαρντ (1μ.85) έχει δεχτεί πρόταση από την ΑΕΚ Betsson.

