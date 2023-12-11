All Star Game: Team Ουάκαπ vs Team Σλούκα στην Καρδίτσα
Τόμας Γουόκαπ και Κώστας Σλούκας θα είναι οι αρχηγοί των ομάδων στο All Star Game της Καρδίτσας, αφού συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους στην ψηφοφορία του κοινού.
Aναλυτικά
Οι πέντε παίκτες από κάθε ομάδα επιλέχθηκαν από ψηφοφορία 7.510 χρηστών τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.
Στην ψηφοφορία πρώτευσαν και γι’ αυτό είναι οι αρχηγοί των ομάδων ο Τόμας Ουόκαπ του Ολυμπιακού 3.009 ψήφους και ο Κώστας Σλούκας του Παναθηναϊκού Aktor 2.888 ψήφους
Οι συνθέσεις του 26ου All Star Game που θα γίνει στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» την Κυριακή (17/12, 15:30) είναι εξής…
TEAM WALKUP
ΤΟΜΑΣ ΟΥΟΚΑΠ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΪΖΑΪΑ ΚΑΝΑΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΟΥΚΑ ΜΠΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΑΕΚ BETSSON
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΚΡΙΣ ΚΟΦΕΪ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΜΠΕΝ ΜΑΚ ΛΕΜΟΡ ΑΕΚ BETSSON
ΚΡΙΣ ΜΠΑΝΚΣΤΟΝ ΑΡΗΣ MIDEA
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΝΕΪΤ ΡΕΝΦΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
TEAM MANAGERS
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΦΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΕΚ BETSSON ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ MIDEA ΙΑΤΡΟΣ
ΖΑΚ ΜΕΛΑΓΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT ΙΑΤΡΟΣ
TEAM ΣΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΠΑΟΚ MATECO
ΕΝΦΙΟΝΤΟΥ ΚΑΜΠΕΓΚΕΛΕ ΑΕΚ BETSSON
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA
ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΚΑΟΥΝΤΛΟΚ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΜΑΚ ΡΕΪ ΑΕΚ BETSSON
ΛΟΥΚΑ ΒΙΛΝΤΟΖΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΛΙΝΑΤ ΑΡΗΣ MIDEA
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
TEAM MANAGERS
ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΥΑΝΙΔΗΣ ΠΑΟΚ MATECO
ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
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