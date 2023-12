Οι παίκτες και τα μέλη του προπονητικού τιμ μοιράστηκαν στιγμές από τα καλύτερα Χριστούγεννα που πέρασαν στη ζωή τους.

Λόγω και των εορταστικών ημερών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε στο... κλίμα και έβαλε ταυτόχρονα παίκτες και προπονητές. Συγκεκριμένα ετοίμασε ένα απολαυστικό βίντεο όπου τα μέλη του Παναθηναϊκού θυμήθηκαν στιγμές από τα καλύτερα Χριστούγεννα που έχουν περάσει.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν μπορεί να ξεχάσει το... κάρβουνο που είχε φέρει ο Άι Βασίλης σ' εκείνον και τον αδερφό του λόγω του ότι δεν τα πήγαιναν καλά στο σχολείο, ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε ότι ήταν όλα τέλεια όσο... ερχόταν ο Άι Βασίλης. Όταν όμως μεγάλωσε, σταμάτησε και να ερχόταν για να του φέρει δώρα.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θυμήθηκε την εποχή που έλεγε τα κάλαντα με τα αδέρφια του, ενώ Μωραΐτης και Σερέλης τα πρώτα μπασκετικά παπούτσια που πήραν ως δώρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Unwrapping the joy of Christmas with our team’s fondest festive moments! 🎄



Tell us about your favorite Christmas!#WeTheGreens #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/jXnEwvqsct