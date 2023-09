Πάπας για freddo espresso: «Τρελαίνομαι που στις ΗΠΑ δεν ξέρουν αυτήν την... τέχνη»

O Τζορτζ Πάπας χτύπησε με μια φοβερή ανάρτηση στα social media.

Για τη δεύτερη του σεζόν στον Ολυμπιακό ετοιμάζεται ο Τζορτζ Πάπας, οποίος στην πρώτη του χρονιά πήρε ευκαιρίες από τον Γιώργο Μπαρτζώκα κυρίως σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ελληνοαμερικανός περιφερειακός φαίνεται πως έχει βρει πολλές ωραίες γεύσεις από την Ελλάδα όσο βρίσκεται στη χώρα μας και δεν δίστασε να το μοιραστεί με τους ακόλουθους του στο twitter.

«Με τρελαίνει που στις ΗΠΑ δεν έχουν μάθει την... τέχνη του freddo espresso», ήταν τα λόγια του Πάπας που βρήκε το αγαπημένο του ρόφημα και ξετρελάθηκε.

It blows my mind that the states can’t figure out the art of the freddo espresso