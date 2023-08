Ο Τζορτζ Πάπας ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με την Νιουκάστλ.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού είναι... δηλωμένος φίλος της Λίβερπουλ. Και μάλιστα το δείχνει με εμφατικό τρόπο. Όπως κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Νιουκάστλ.

Οι «Reds» κατάφεραν να νικήσουν με 2-1 τις «καρακάξες» εκτός έδρας ωστόσο ο Τζορτζ Πάπας βγήκε εκτός... εαυτού στα social media όταν αποβλήθηκε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 27ο λεπτό.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Premier League έχει στην ατζέντα της να πηδ@@@ει τη Λίβερπουλ σε κάθε ματς» έγραψε στο twitter αλλά στη συνέχεια ξέχασε τα πάντα όταν έγινε η ανατροπή με τα δύο γκολ του Ντάργουιν Νούνιες, τον οποίο και... αποθέωσε.

There’s clearly a premier league agenda to screw over Liverpool every game