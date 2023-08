Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Σωτήρη Μπιλλή, υπό τους ήχους του... Τιτανικού.

Μια διαφορετική ανακοίνωσε εξέδωσαν οι Ροδίτες για την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 27χρονο γκαρντ/φόργουορντ. Ο Μπιλλής θα φορά την φανέλα του Κολοσσού για τέταρτη διαδοχική σεζόν, με την ανακοίνωση της παραμονής του, να εμπεριέχει το σάουντρακ του Τιτανικού!

Υπό τους ήχους της Σελίν Ντιόν και του "My Heart Will Go On", ο Κολοσσός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την παραμονή του Μπιλλή για ακόμη μια χρονιά στη Ρόδο.