Απογοητευμένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό της Basket League ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με το ευρύ 75-52 από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Δημήτρη Αγραβάνη να παραδέχεται ότι η εμφάνιση δεν ήταν αυτήν που αρμόζει στους «πράσινους».

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού πόσταρε την αντίδρασή του στο twitter λίγα λεπτά μετά το φινάλε του τρίτου τελικού της Basket League. «Παίξαμε σκ@τ@ σήμερα, πάμε στο επόμενο» ήταν τα λόγια του Αγραβάνη, με τον Παναθηναϊκό πλέον να στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης (15/6 - 21:15), όπου και θέλει να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά και να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε πέμπτο τελικό κεκλεισμένων των θυρών στο ΣΕΦ.

We played like shit today… Let’s go to the next one!!!