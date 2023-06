Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και το 2-1 στους τελικούς της Basket League.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε σε σχέση με τους τραυματισμούς, την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, ενώ τόνισε πως είναι στόχος προπαγάνδας.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, κάναμε σημαντικό βήμα για τον τελευταίο στόχο της χρονιάς αλλά δε δίνει τίποτα. Πρέπει με την ίδια σεμνότητα και προσοχή να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Καλύτερα να αναλύσουμε τη χρονιά όταν ολοκληρωθεί».

Για την προπαγάνδα: «Το βρίσκω φυσιολογικό, παρότι δε μου αρέσει, δε θέλω να είμαι στο προσκήνιο. Για κάποιον λόγο είμαι ο κύριος στόχος της αντίπαλης προπαγάνδας. Μου γίνονται μαθήματα ηθικής από ανθρώπους που δρουν στο παρασκήνιο. Μου κουνάνε το δάχτυλο διάφοροι, καταλαβαίνω ότι κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται, άλλοι που όχι. Έχω αρκετούς φίλους Παναθηναϊκούς και πιο πολύ η δική τους γνώμη με νοιάζει, να ξέρουν ότι δεν είμαι αλαζόνας. Ενώ την προηγούμενη φορά είχα χρησιμοποιήσει δηλώσεις των αντίπαλων πρωταγωνιστών. Αυτοί που μου κουνάνε το δάχτυλο έχουν αποδομήσει τους προπονητές του Παναθηναϊκού, τον τεχνικό σύμβουλο, τους παίκτες. Ότι είναι η χειρότερη ομάδα της 30ετίας. Πράγμα για το οποίο δε συμφωνώ ούτε για τον κύριο Ράντονιτς ούτε για τον Αργύρη Πεδουλάκη. Και οι παίκτες είναι καλοί. Δεν ήθελα να προσβάλλω τον Παναθηναϊκό όταν είπα ότι δείχνει ευχαριστημένος αν παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και το είπα ότι θα είναι δύσκολη σειρά. Απομονώνουν έναν λόγο για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα».

Για το αν έπαιξαν για να κάνουν δώρο γενεθλίων οι παίκτες: «Ξεκάθαρα όχι. Πάντα το κλειδί είναι η άμυνα, αλλά και οι δύο πλευρές του γηπέδου είναι σημαντικές. Δεν αφήσαμε τίποτα εύκολο στον Παναθηναϊκό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι τίτλοι παίζονται στα κλειστά παιχνίδια, στις 50-50 φάσεις που δεν είναι σίγουρη κατοχή και κερδίζεις αυτοπεποίθηση. Εμείς βασιστήκαμε όλη τη χρονιά στον τρόπο που αμυνθήκαμε και οφείλουμε τώρα που είναι τέλος της χρονιάς, έχουν βγει τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση. Βγάζουμε τραυματισμούς μετά την πίεση από τη στιγμή που ήρθαμε από το Final Four.

Ο Μπλακ δεν είναι έτοιμος να βοηθήσει, χτύπησαν Παπανικολάου και Βεζένκοβ. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν για το πρωτάθλημα και σε μεγάλο βαθμό το κάναμε καλά».

Για το αν υπήρξε χαλάρωση στο +25: «Οι τελικοί όλων των πρωταθλημάτων δεν είναι εύκολοι. Δημιουργήθηκε μία εικόνα από τα μίντια. Εγώ κατηγορήθηκα ότι είπα πράγματα που οι ίδιοι στον Παναθηναϊκό λέγανε. Είχα πει ότι θα έχουμε δύσκολη σειρά, τίποτα δεν είναι εύκολο ιδίως όταν ο Παναθηναϊκός παίζει με λιγότερη πίεση. Όλοι ξέρουμε πως τα ΜΜΕ και social media διαμορφώνουν καταστάσεις. Είμαστε καλή ομάδα, το έχουμε δείξει στη χρονιά. Όταν κερδίζεις 25 πόντους σε τελικούς, είναι πολλή η ζέστη, είναι πολλή η πίεση, παίζουμε καιρό μαζί. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους».

Για τον Βεζένκοβ: «Ο Σάσα είναι ένας άνθρωπος που δε φοβάται τις προκλήσεις. Σήμερα έπαιξε 20 λεπτά, είχε συνεισφορά. Αν και είναι ψυχαναγκαστικός στον τρόπο που προετοιμάζεται και δεν έκανε προπόνηση για εμάς, κρίναμε πως πρέπει να βοηθήσει όσο μπορεί χωρίς όμως να υπάρξει κίνδυνος υποτροπής. Υπήρχε πόνος, δε χρειάστηκε να παίξει παραπάνω από 20 λεπτά. Να δώσω τα εύσημα στο ιατρικό τιμ της ομάδας που με το που γυρίσαμε προχθές έμειναν να κάνουν θεραπείες στον Σάσα και σε όλους που έχουν προβλήματα τραυματισμών και κούρασης. Τους οφείλουμε μέρος της πορείας και της νίκης».

Για το αν είναι πιο δύσκολο το ματς στο ΟΑΚΑ: «Κάθε παιχνίδι μπάσκετ είναι διαφορετικό. Μπορεί να είσαι χειρότερος και να κερδίσεις ή το αντίθετο. Προφανώς ο Παναθηναϊκός παίζει με άλλη αυτοπεποίθηση στο γήπεδό του. Εμείς βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση στο ΟΑΚΑ, χάσαμε μεγάλο μέρος της δημιουργίας μας, αλλά είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το ματς. Νομίζω ότι αν παίξουμε το παιχνίδι μας θα έχουμε σοβαρή πιθανότητα να κερδίσουμε. Ελπίζουμε να κερδίσουμε την Πέμπτη, ξέρουμε ότι δε θα είναι εύκολο. Το σύστημα είναι έτοιμο να αποδομήσει αυτά που λες, πάντα το έκανα. Μπορείτε να ρωτήσετε και τους 7 προπονητές που υπήρχαν στη θητεία μου».

Για την απόφαση να μείνει εκτός ο Κάνααν: «Όταν πήρα αυτήν την απόφαση πήγα με βάση τη λογική των αριθμών. Πόσους παίκτες έχουμε στην περιφέρεια και αν ας πούμε είχα κόψει ψηλό θα παίζαμε με έναν σέντερ σε σειρά best of five. Το ότι έπαθε γαστρεντερίτιδα ο Σλούκας και ο Γουόκαπ έμεινε έξω με αυτά που σφυρίχτηκαν ήταν κάτι που δεν ελέγχεται. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του Κάνααν, ήταν μια απόφαση με βάση τη λογική και δε μετανιώνω».

Για την ατμόσφαιρα σε σχέση με την Τουρκία: «Έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν, στην Τουρκία δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια. Εδώ ελέγχεται, όπως και στη Σερβία. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να κάνεις τη δουλειά σου; Ξεκάθαρα όχι. Τους τελευταίους 1-2 μήνες έχει ενταθεί πάρα πολύ. Αν με ρωτάτε θα ήθελα μια ατμόσφαιρα όπως στη Δυτική Ευρώπη, χωρίς πόλεμο ανακοινώσεων, προπαγάνδας που συνεπάγεται πίεση στους διαιτητές, που σχηματίζει γνώμη και στοχοποιεί ανθρώπους. Το ιδανικό σενάριο είναι να πάμε να παίξουμε 12 εναντίον 12 και ο καλύτερος ας κερδίσει».