Παναθηναϊκος: Τα εισιτήρια για τον δεύτερο τελικό με Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η κυκλοφορία των εισιτηρίων για το Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Την Πέμπτη 8 Ιούνη θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός της Basket League μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Η... πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Οι τιμές κυμαίνονται από 18 έως 400 ευρώ, ενώ από το viva.gr θα διατίθενται τα εισιτήρια, όπου έχουν συνεργασία οι πράσινοι.

Το πρώτο ματς των τελικών θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (4/6) στις 21:15 στο ΣΕΦ. Ο πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες, αφού είναι σειρά best of five. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.