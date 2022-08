Ο μάνατζερ Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποκάλυψε τη συμφωνία του Κολοσσού Ρόδου με τον 23χρονο σούτινγκ γκαρντ Σάσα Στεφάνοβιτς (1.96).

Με τον απόφοιτο του Περντιού, Σάσα Στεφάνοβιτς ήρθε σε συμφωνία ο Κολοσσός Ρόδου. Ο 23χρονος έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ και το 2017 βρέθηκε στο φημισμένο πανεπιστήμιο Πέρντιου.

Την πρώτη σεζόν δεν αγωνίστηκε, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις μέτρησε 7.7 πόντους, 1.9 ασίστ, 2.1 ριμπάουντ και 38.8% στα σουτ τριών πόντων.

Τη μεταγραφή του ανακοίνωσε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Ήδη ο Κολοσσός έχει ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του, με την προσθήκη του Χάρη Γιαννόπουλου και του Λίνου Χρυσικόπουλου.

