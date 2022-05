Ολυμπιακός: Η γλυκιά ανάρτηση για την Γιορτή της Μητέρας

H KAE Oλυμπιακός δεν ξέχασε τη Γιορτή της Μητέρας.

Η σημερινή ημέρα (8/5) είναι αφιερωμένη στη Γιορτή της Μητέρας και η... ερυθρόλευκη ΚΑΕ ευχήθηκε με μια όμορφη ανάρτηση. Οι μαμάδες όλου του κόσμου έχουν την τιμητική τους σήμερα και ο Ολυμπιακός ανέβασε φωτογραφίες των παικτών του με τις μητέρες τους. Κώστας Παπανικολάου (φωτογραφία με τη μητέρα του μετά την κατάκτηση της Euroleague το 2012), Σακιέλ ΜακΚίσικ, Χασάν Μάρτιν και Τόμας Ουόκαπ έκλεψαν την παράσταση μαζί με τις μαμάδες τους.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού

❤️ Happy Mother’s Day to all moms, grannies, great grannies, step moms, foster moms, and those who lost their mom. Moms are priceless!



Pic 1: Tears of happiness after winning the Euroleague 2012! 😍🏆



More 📸 here https://t.co/KvsE7rzhxf#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/zN9Ey3lotx