Ο Ζερμέιν Λοβ εξέφρασε με την σειρά του την απογοήτευσή του για τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι ανεβάζοντας βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης πέτυχε τους τελευταίους 5 πόντους για το Περιστέρι που επικράτησε του ΠΑΟΚ με 68-67 για την 18η αγωνιστική της Basket League.

Ωστόσο, μετά την λήξη του παιχνιδιού τα παράπονα του «Δικεφάλου του Βορρά» για την διαιτησία ήταν αρκετά έντονα, με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο, να την χαρακτηρίζει... εχθρική.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζερμέιν Λοβ προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία παραθέτει επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε με 3'52'' να απομένουν για το τέλος του ματς και με τον πίνακα να αναγράφει 59-61 για τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, έγραψε με χαρακτηριστικό ειρωνικό ύφος: «Αυτό ήταν επιθετικό φάουλ...».

This was an offensive foul 🤌🏽 👏🏽 pic.twitter.com/bh2DFt2BTB