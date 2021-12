Ράις: «Αναρωτιέμαι αν θα με πληρώσει η ΑΕΚ»

Ο Ταϊρίς Ράις με ανάρτηση του τόνισε πως η ΑΕΚ δεν τον έχει πληρώσει ακόμα μετά από παραπάνω από έναν χρόνο.

Στις 17 Αυγούστου του 2020, ο Ταϊρίς Ράις υπέγραψε με την ΑΕΚ, θέλοντας να τη βοηθήσει ενόψει του Final 8 του BCL (ηττήθηκε από τη Μπούργος στο ΟΑΚΑ στον τελικό σε διοργάνωση κεκλεισμένων των θυρών) και αποχώρησε από την ομάδα μετά από δύο μήνες.

Ο Αμερικανός γκαρντ με ανάρτηση του αναρωτιέται αν η Βασίλισσα θα τον πληρώσει, θέλοντας να θίξει το γεγονός πως έχει φύγει από την ΑΕΚ εδώ και 1.5 χρόνο περίπου.

«Αναρωτιέμαι αν η ΑΕΚ θα με πληρώσει ή όχι. Πάει πάνω από ένας χρόνος που ήμουν εκεί και βρέθηκαν για δύο μήνες στην ομάδα. Έχω κερδίσει στο δικαστήριο και όλα... Κάποια στιγμή δεν θα έχουν επιλογή. Πιο παλιά είχα κερδίσει σε μία υπόθεση και πήρα τα χρήματά μου τρία χρόνια μετά. Διπλά κιόλας. Οπότε, αν θέλουν, ας περιμένουν. Έχω υπομονή» έγραψε στο twitter.

Η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 13 ban μεγαλώνοντας ακόμα τον «πονοκέφαλο» στις τάξεις της ομάδας.

I wonder if Aek gon pay me or not. Been over a year and I was only there two months.