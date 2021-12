Τα ban της ΑΕΚ έστειλαν τον Φέργκιουσον στο Λαύριο που τον ανακοίνωσε (vid)

Το Λαύριο ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Τέρανς Φέργκιουσον, ο οποίος ήλθε αρχικώς στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ ωστόσο το πρόβλημα με τα ban της «Ένωσης» τον έστειλε στην ομάδα του Χρήστου Σερέλη.

Ο Τέρανς Φέργκιουσον φόρεσε μεν την προπονητική φόρμα της ΑΕΚ και ακολούθησε την ομάδα στις αναμετρήσεις της για αρκετές εβδομάδες ωστόσο η μη διευθέτηση των ban εκ μέρους της «Ένωσης» τον έστειλε στο Λαύριο.

Ο 23χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε επισήμως από την ομάδα του Χρήστου Σερέλη ως ο αντικαταστάτης του Καναδού Τζαβόν Μπλερ. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Θάντερ (2017-20) και τους Σίξερς (2020-21), έχοντας 4.5 πόντους και 1.3 ριμπάουντ μ.ό. σε 204 συμμετοχές, οι 124 εξ αυτών ως starter.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο

«Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (17/05/1998) Αμερικανού Shooting guard/Small forward (1.98m) Terrance Eugene Ferguson Jr.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Terrance αγωνίστηκε σε 216 παιχνίδια (124 starts) στο ΝΒΑ.

Το #Who_is_Who του Terrance:

NBA draft: 2017 / Round: 1 / Pick: 21st overall / Selected by the Oklahoma City Thunder

Professional career:

2016-2017: Adelaide 36ers, Australian ΝΒL | Μ.Ο.: 4.6 πόντοι, 1.1 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

2017-2018: Oklahoma City Thunder – NBA | Μ.Ο.: 3.1 πόντοι, 0.8 ριμπάουντ, 0.3 ασίστ σε 61 αγώνες.

2018-2019: Oklahoma City Thunder – NBA | Μ.Ο.: 6.9 πόντοι, 1.9 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 74 αγώνες.

2019-2020: Oklahoma City Thunder – NBA | Μ.Ο.: 3.9 πόντοι, 1.3 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ σε 56 αγώνες.

2020-2021: Philadelphia 76ers – NBA | Μ.Ο.: 0.2 πόντοι, 0.2 ασίστ σε 13 αγώνες.

Career highlights and awards:

• McDonald's All-American (2016)

• Διακρίσεις με την Εθνική ΗΠΑ:

• FIBA U19 World Championship, Greece 2015 (Gold medal)

• FIBA U17 World Championship, Dubai 2014 (Gold medal)

• FIBA Americas U16 Championship, Uruguay 2013 (Gold medal)