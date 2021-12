Γέλοβατς: Ο μπασκετικός κόσμος αποχαιρετά τον Σέρβο γίγαντα

Σύσσωμος ο μπασκετικός κόσμος, ομάδες, παίκτες, συμπαίκτες, αντίπαλοι έσπευσαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον Στέφαν Γέλοβατς ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την δυσάρεστη είδηση για τον άδικο χαμό του Σέρβου φόργουορντ, ο οποίος στις 14 Νοεμβρίου είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αμέσως σύσσωμος ο μπασκετικός (και μη) κόσμος έσπευσε να πει το δικό του «αντίο» στον Στέφαν Γέλοβατς...

There are no words for such an unimaginable loss. A thought of comfort and condolences to the grieving family and to @aekbcgr . RIP Stevan 🙏🏿 https://t.co/eJETHsGUQh

We are deeply saddened by the loss of Stevan Jelovac. We would like to express our sincere condolences and our deepest sympathies to his family and friends. pic.twitter.com/4y8h1GmnDa