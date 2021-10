Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο 15χρονος Νεοκλής Αβδάλας που είχε δηλωθεί μαζί με τον Χεζόνια

Το Gazzetta γράφει για τον Νεοκλή Αβδάλα, το μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού που δηλώθηκε πέρσι μαζί με τον... Μάριο Χεζόνια και διέπρεψε στις μικρές ηλικίες πριν κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Τα όνειρα είναι το πιο δυνατό καύσιμο και η στιγμή που ο Νεοκλής Αβδάλας πάτησε παρκέ στο 1:40 για το τέλος του αγώνα με τον Ιωνικό Νικαίας στο ΟΑΚΑ θα τον ακολουθεί εις το διηνεκές, καθώς ο πιτσιρικάς έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού που αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι.

Δηλώθηκε μαζί με τον Χεζόνια

Το όνομα του Νεοκλή Αβδάλα ήλθε στο προσκήνιο όσον αφορά την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε οι «πράσινοι» είχαν δηλώσει τον νεοαποκτηθέντα Μάριο Χεζόνια πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών στις 26 Φεβρουαρίου. Μαζί με τον Κροάτη πρώην NBAer δηλώθηκαν επίσης έξι νεαροί απ' τα τμήματα υποδομής, ακολουθώντας την ντιρεκτίβα της EuroLeague που προέτρεψε τις ομάδες να προβούν σε αυτή την κίνηση προκειμένου να έχουν περισσότερες επιλογές διαθέσιμων παικτών εν μέσω πανδημίας σε περίπτωση που προέκυπτε κρούσμα κορονοϊού για να αποφεύγονται οι αναβολές αγώνων. Έτσι, λοιπόν ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Αντώνη Σιγάλα, γιο του εμβληματικού αρχηγού του Ολυμπιακού τη δεκαετία του '90, Γιώργου Σιγάλα, τους Γιάννη και Νεοκλή Αβδάλα, γιους του Δημήτρη Αβδάλα (εκ των πρωταγωνιστών της σπουδαίας ομάδας του Σπόρτιγκ), τον Εμμανουήλ Δήμου, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο και τον Ευάγγελο Πάτα.

Στην καλύτερη πεντάδα στο Πανελλήνιο Παίδων

Ο Νεοκλής Αβδάλας (2006, 2,00μ.) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη στην ηλικία του και φέτος συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να γράψει την πρώτη συμμετοχή του στην Basket League απέναντι στον Ιωνικό Νικαίας το βράδυ της Δευτέρας 18/10. Τον περασμένο Σεπτέμβριο διέπρεψε στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, εκεί όπου ο «Εξάστερος» (σ.σ. ακαδημία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός) τερμάτισε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 2-3, πίσω από τον πρωταθλητή Προμηθέα Πατρών, την ακαδημία ΔΕΚΑ και τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός άσος των «πράσινων» ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση με 16.6 πόντους, 8.8 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.6 μπλοκ. Για τους... παραπάνω λόγους, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά μαζί με τους Αλέξανδρο Σαμοντούροβ (ΔΕΚΑ), Νίκο Βασιλείου (Προμηθέα), Βενιαμίν Αμπόση (Ολυμπιακό) και Ευδόξιο Καπετάκη (Ίκαρροι Σερρών).

Οι εμφανίσεις του στο Πανελλήνιο Παίδων

vs Ηράκλειο: 15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 6 λάθη

vs Προμηθέας: 21 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 κοψίματα, 1 λάθος

vs Ολυμπιακός: 20 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο, 4 λάθη

vs ΔΕΚΑ: 6 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα

vs Ίκαροι Σερρών: 21 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο, 4 λάθη

Πρωταθλητής Παίδων στην ΕΣΚΑ απέναντι σε μεγαλύτερους

Ο Αβδάλας «έλαμψε» στο διεθνές τουρνουά Παμπαίδων U15 που διεξήχθη τον Ιούλιο στη Μεσσήνη. Συγκεκριμένα, ήταν πρώτος σκόρερ της Εθνικής, σημειώνοντας 68 πόντους στα τέσσερα παιχνίδια με τις Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Κροατία και ξανά Πολωνία στον τελικό της διοργάνωσης. Επίσης, αναδείχτηκε πρωταθλητής Παίδων στην ΕΣΚΑ με τον «Εξάστερο» που νίκησε τον... Παναθηναϊκό στους δυο αγώνες, έχοντας ως προπονητή τον άλλοτε γκαρντ του «τριφυλλιού», Γιάννη Σιούτη. Μάλιστα στον δεύτερο τελικό, όπου η ομάδα του επικράτησε με 79-71 και σφράγισε τον τίτλο, σημείωσε 20 πόντους! Κι όλα αυτά, ενώ οι παίκτες του «Εξάστερου» είναι έναν χρόνο μικρότεροι από εκείνους της έτερης ακαδημίας του Παναθηναϊκού που φέρει το όνομα του συλλόγου (σ.σ. γεννημένοι το 2005) που αποτελεί σημαντική παράμετρο σε αυτές τις ηλικίες.