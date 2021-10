Τάι Λόουσον: Κόπηκε από τον Κολοσσό και συνεχίζει στο Πουέρτο Ρίκο

Ο Αμερικανός πρώην ΝΒΑer που έλυσε πρόσφατα την συνεργασία του με τον Κολοσσό Ρόδου, αναμένεται να αγωνιστεί στο Πουέρτο Ρίκο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για το μέλλον του 33χρονου γκαρντ, εκείνος πρόκειται να εμφανίζεται με τη φανέλα των Μετς ντε Γκουαϊνάμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Former NBA star Ty Lawson is signing a deal in Puerto Rico with Mets de Guaynabo, source tells @HoopsRumors. Lawson has played eight NBA seasons.