Ο Άντονι Ιραόλα δεν θα παραμείνει στον πάγκο της Μπόρνμουθ και το Gazzetta θυμάται τη σύνδεσή του με τον Ολυμπιακό πριν από τρία χρόνια και πριν εγκατασταθεί στην Premier League.

Η Μπόρνμουθ είχε καυτή μεταγραφική περίοδο τόσο το περασμένο καλοκαίρι, όσο και τον περασμένο χειμώνα καθώς οι πωλήσεις της έφτασαν τα 310 εκατ. ευρώ, χάνοντας βασικά στελέχη που ήταν πρωταγωνιστές στην εξαιρετική πορεία πέρσι (τερμάτισε 9η θέση και κοντά στις θέσεις για Ευρώπη). Το πρόσωπο πίσω από αυτό, είναι ο Άντονι Ιραόλα.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε τις τύχες της αγγλικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023 έχοντας προπονήσει την ΑΕΚ Λάρνακας, τη Μιράντες και τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Μετά από τρία χρόνια, ο 43χρονος προπονητής αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και θα αποτελέσει παρελθόν από τα «κεράσια» το ερχόμενο καλοκαίρι όταν και λήξει το συμβόλαιο του.

Σίγουρα, ο τίτλος ως ο «καλύτερος προπονητής της φετινής Premier League» δημιουργεί ερωτηματικά αλλά τα πεπραγμένα του επαληθεύουν τη συγκεκριμένη φράση και οι λόγοι είναι αρκετοί. Πρόκειται για έναν προπονητή που το καλοκαίρι δεν έχασε έναν ή δύο βασικούς παίκτες αλλά πέντε, με τους τρεις από αυτούς να είναι τα 3/4 της άμυνας (!), δηλαδή της κύριας δύναμης της περσινής σεζόν.

Πρόκειται για τον ακραίο μπακ, Μίλος Κέρκεζ και τους στόπερ Ζαμπαρνί και Χούισεν, οι οποίοι μετακόμισαν σε Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα ενώ πουλήθηκε και ο βασικός εξτρέμ, Ντάγκο Ουατάρα στην Μπρέντφορντ. Τον χειμώνα έχασε και τον βασικό του εξτρέμ, τον Αντουάν Σεμένιο που μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι και έτσι η μισή εντεκάδα με την οποία είχε κάνει μεγάλα πράγματα την περασμένη χρονιά, είχε χαθεί.

Ο Ιραόλα κλήθηκε να φτιάξει μία ομάδα από το... μηδέν σχεδόν, με τις αγορές να είναι τα μισά από όσα μπήκαν στα ταμεία (310 εκατ. ευρώ εισέπραξε η ομάδα). Αυτή τη στιγμή οδεύοντας προς το φινάλε της σεζόν, όχι απλώς η ομάδα σώθηκε με ευκολία για τρίτη συνεχόμενη σεζόν αλλά είναι και στο -3 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη ενώ τρέχει και ένα αήττητο από τις 3/1 στην Premier League 12 αγώνων με αποκορύφωμα το διπλό στην έδρα της πρωτοπόρου Άρσεναλ.

Και αφού τα εξηγήσαμε όλα αυτά, πάμε στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Γυρνάμε τον χρόνο πίσω. Καλοκαίρι του 2023. Οι Πειραιώτες μπαίνουν σε μία μεταβατική περίοδο μετά το χαμένο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ όπου στον πάγκο έκατσαν τέσσερις προπονητές (Μαρτίνς, Κορμπεράν, Μίτσελ και Ανιγκό). Τα... κλειδιά για την οργάνωση δίνονται στον έμπειρο Αντόνιο Κορδόν που ανέλαβε τις τύχες ως τεχνικός διευθυντής του συλλόγου.

Ο Ισπανός παράγοντας καλείται άμεσα να βρει τον επόμενο προπονητή καθώς οι υποχρεώσεις των Πειραιωτών ξεκινούσαν νωρίς και συγκεκριμένα αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά του Europa League. Καταλήγει στην περίπτωση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ωστόσο στο εξωτερικό, μέχρι εκείνη τη στιγμή, «έπαιζε» και ένα άλλο όνομα.

Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Αγγλία και Ισπανία, οι Πειραιώτες είχαν συνδεθεί ουκ ολίγες φορές με το όνομα του Άντονι Ιραόλα, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και έψαχνε το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα. Ένας προπονητής που τον γνώριζε και ο Ερνέστο Βαλβέρδε πολύ καλά και στην Αγγλία είχαν φτάσει στο σημείο να γράψουν «Ο πιο πιθανός προορισμός του Ιραόλα είναι ο Ολυμπιακός».

Rumours suggesting Nottinghan Forest have offered a proposal to Andoni Iraola, likely false ❌️



New Olympiacos Sporting Director, Antonio Cordon, has been eying the manager for the last fortnight or so.



More than likely, the next Olympiacos manager 🇬🇷#NFFC #Olympiacos pic.twitter.com/Pczl36FJHQ June 3, 2023

Τα ρεπορτάζ εκείνης της περιόδου είχαν συνεχώς το όνομα του άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μπιλμπάο ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» επέλεξαν τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ για να χτίσουν τη πιο... τρελή σεζόν της ιστορίας τους με τρεις αλλαγές προπονητή, ισάριθμες στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή και φινάλε με την κατάκτηση του Conference League διά χειρός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ιραόλα τελικά υπέγραψε στην Μπόρνμουθ, η οποία είχε επιστρέψει στην Premier League και σώθηκε την τελευταία στιγμή από το να ξαναπέσει, με τον Ισπανό προπονητή να την καθιερώνει στις θέσεις στη μέση του πίνακα και πάνω.