ΑΕΚ: Η μεγάλη επιστροφή του Μάνι Χάρις (pic)

Ο Μάνι Χάρις (31 χρ., 1μ.96) επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την επιστροφή του, με μονοετές συμβόλαιο.

Ο MVP της ΑΕΚ τη μαγική σεζόν 2017-2018 είναι ξανά εδώ. Με κάθε επισημότητα ο Μάνι Χάρις φόρεσε ξανά τα «κιτρινόμαυρα», με τη «Βασίλισσα» να ανακοινώνει τη μονοετή συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Χάρις έχει φτάσει στην Αθήνα εδώ και μερικά 24ώρα και αφού πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις, ανακοινώθηκε.

Αναλυτική η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

#AEKBC announces the signing of Manny Harris. The American guard signed a contract with the ''Queen'' until the end of the season.#Welcome @313MannyHarris pic.twitter.com/5P6xed3ZHa