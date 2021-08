ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» και ο Γκρίφιν (pic)

Μ' έναν σμπάρο δύο τρυγόνια για την ΑΕΚ, καθώς ανακοίνωσε την Δευτέρα (23/8) και την απόκτηση του Αμερικανού Έρικ Γκρίφιν!

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «γάμου» με τον Στέφαν Γέλοβατς, η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε και στην ανακοίνωση της απόκτησης του 31χρονου Αμερικανού φόργουορντ για τα δύο επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«H AEK BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον αθλητή Έρικ Γκρίφιν. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2023.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Έρικ Γκρίφιν γεννήθηκε στις 26 Μαϊου 1990 στο Ορλάντο της Φλόριντα και έχει ύψος 2μ.03. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Λύκειο Boone στο Ορλάντο, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τρία κολέγια και αποφοίτησε από το Campbell το 2012.

Τον Ιούλιο του 2012, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ιταλική Fineni BPA Jesi, με την οποία σε 28 αγώνες κατέγραψε 17.5 πόντους με 7 ριμπάουντ. Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στην Αμερική για να ενταχθεί στο Summer League με τους Mαϊάμι Χιτ. Παρόλο που κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο, τον Δεκέμβριο αποδεσμεύτηκε και υπέγραψε στη Leones de Ponce του Πουέρτο Ρίκο.

Κατόπιν αγωνίστηκε στις Guaros de Lara (Βενεζουέλα), Indios de San Francisco de Macorís (Δομινικανή Δημοκρατία), Texas Legends (NBA G League), Al-Nasr Dubai SC (Αραβικά Εμιράτα).

Στις 18 Αυγούστου 2016, μετακόμισε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Xάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ. Ο Γκρίφιν σε 33 αγώνες είχε 14,9 πόντους με 7 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ εκείνη τη σεζόν συμμετείχε στο ισραηλινό All Star Game, κερδίζοντας μάλιστα τον διαγωνισμό καρφωμάτων.

Μετά από ένα μικρό πέρασμα από τη G-League και τους Salt Lake City Stars των Γιούτα Τζαζ, επέστρεψε στο Ισραήλ για τη Χάποελ Ειλάτ. Σε 18 αγώνες στη κανονική σεζόν είχε 9,2 πόντους και 4,4 ριμπάουντ, ενώ σε 5 αγώνες στα πλέι οφ κατέγραψε 17,4 πόντους με 6 ριμπάουντ. Το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στην Ιταλία για τη Ρετζιάνα, όπου αγωνίστηκε μόνο σε 6 ματς. Στις 16 Ιανουαρίου υπέγραψε με την πολωνική Ζιέλονα Γκόρα, έπαιξε δύο αγώνες και λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε ξανά στο Ισραήλ, αυτή τη φορά για την Ιρόνι Ναχαρίγια, με την οποία σε 20 αγώνες είχε 13 πόντους και 6 ριμπάουντ μέσο όρο.

Στις 24 Ιουνίου 2019, συμφώνησε με τους Adelaide 36ers της Αυστραλίας και αγωνίστηκε στο NBL πετυχαίνοντας 14 πόντους και 6,2 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Την περίοδο 2020-2021 αγωνίστηκε για τέταρτη φορά στο Ισραήλ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, σημειώνοντας σε 25 αγώνες 17,9 πόντους και 6,8 ριμπάουντ.»

✍️ #AEKBC announces the signing of Eric Griffin. The American forward signed a two year contract with the Queen. #Welcome #EricGriffin pic.twitter.com/6YPQs8Rotb