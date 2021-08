ΑΕΚ: Ανακοίνωσε και Γέλοβατς (pic)

Και ο Στέφαν Γέλοβατς (φόργουορντ/σέντερ, 32χρ., 208εκ.) ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο ενός έτους.

Ήταν η σειρά του Στέφαν Γέλοβατς. Η απόκτηση του Σέρβου φόργουορντ/σέντερ ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ, αποτελώντας την 7η μεταγραφή για τη φετινή σεζόν.

Ο Γέλοβατς βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στην Αθήνα, έχοντας ξεκινήσει προπονήσεις τη νέα του ομάδα.

Αναλυτική η ανακοίνωση:

