ΑΕΚ: Βαουλέτ διετίας στη «Βασίλισσα»

Ο Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ. Ο Αργεντινός φόργουορντ (198εκ., 25χρ.) υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Και ο Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ είναι επίσημα μέλος της ΑΕΚ. Ο Αργεντινός φόργουορντ έγινε η νέα προσθήκη στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων», με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι για δύο σεζόν.

Όπως και οι άλλοι παίκτες, ξένοι και Έλληνες, που έχουν το letter of clearence στο εξωτερικό, έτσι και ο Βαουλέτ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι να σβήσουν» τα ban που έχουν επιβληθεί στην ΑΕΚ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

✍️ #AEKBC announces the signing of @juampivaulet. The Argentinian forward signed a two year contract with the ''Queen'' pic.twitter.com/Qpf1yptKSW