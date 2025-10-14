ΑΕΚ: Ενισχυτικά δρομολόγια για το ματς με τη Σολνόκι

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για την ενίσχυση των δρομολογίων ενόψει του ματς με την Σολνόκι (15/10) στο ΒCL.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σολνόκι (15/10, 19:30) στη SUNEL Arena στο πρώτο ματς που θα έχει φέτος τον κόσμο στο πλευρό της, αφού με Πανιώνιο ήταν κεκλεισμένων, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να στέκεται στους φιλάθλους της Βασίλισσας. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της για την ενίσχυση των δρομολογίων ενόψει του αυριανού ματς για να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει τους συνενωσίτες, ότι κατόπιν ενεργειών της ο ΟΑΣΑ αποφάσισε την ενίσχυση των δρομολογίων εν όψει του αυριανού (19:30) αγώνα του ΒCL, με Σολνόκι, στη SUNEL Arena.

Πιο συγκεκριμένα, και προς εξυπηρέτηση των οπαδών της Ομάδας μας θα πραγματοποιηθούν τρία (3) ενισχυτικά δρομολόγια της Γραμμής 749 (λεωφορείο, που περνά έξω από το Γήπεδο) πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και δύο (2) ενισχυτικά δρομολόγια μετά τη λήξη της αναμέτρησης, και δύο (2) ενισχυτικά δρομολόγια της Γραμμής Β12 (περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και έως περίπου 1,5 ώρα μετά τη λήξη του).

Σας περιμένουμε όλους μαζικά στη SUNEL Arena για να δώσουμε όλοι μαζί την απαιτούμενη ώθηση στην Ομάδα μας να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία της στην Ευρώπη.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ.