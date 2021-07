ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρβιν Τζόουνς (pic & vid)

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Marvin Jones, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την ομάδα μας. Καλωσορίζουμε τον Marvin Jones στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο Marvin Jermaine Jones γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1993 στο Σικάγο, έχει ύψος 2μ.13 και αγωνίζεται ως σέντερ. Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Texas Southern το 2017, με 8,5 πόντους και 6,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Κολοσσό Ρόδου τη σεζόν 2017-18, στην πρώτη του συνεργασία με τον κόουτς Λυκογιάννη. Κατέγραψε 10.4 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 1 κόψιμο ανά αγώνα, με 58,7% στα δίποντα και 75% στις βολές.

Την επόμενη σεζόν (2018-19) αγωνίστηκε στην πρωταθλήτρια Σλοβενίας Ολύμπια Λουμπλιάνα και σε 58 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, είχε: 7,6 πόντους, 4,8 ριμπάουντ (56% στα δίποντα και 58% στις βολές).

Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Ξεκίνησε από την Socar Petkimspor στην Τουρκία, συνέχισε στην Krka Novo Mesto στη Σλοβενία και πρόλαβε να παίξει 5 παιχνίδια (σε πρωτάθλημα και Eurocup) με τον Προμηθέα, πριν την διακοπή των διοργανώσεων λόγω κορωνοϊού. Σε 24 συνολικά αγώνες, ο Jones είχε: 6,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ (60% στα δίποντα, 67,3% στις βολές).

Ο Marvin Jones επέστρεψε πέρσι στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στο Περιστέρι, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Basketball Champions League και σε 31 συνολικά παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο: 9,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ (64,6% στα δίποντα, 82,4% στις βολές), ενώ δύο φορές ήταν κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας (MVP of the week) στο Ελληνικό πρωτάθλημα.

