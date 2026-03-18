ΠΑΟΚ: Με Μούρθια στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ έμαθε αντίπαλο. Μετά την πρόκρισή του επί του Περιστερίου παρά την ήττα (88-80) θα παίξει στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup με τη Μούρθια.
Η ισπανική ομάδα επικράτησε δύο φορές της Ρετζιάνα (85-84) και (77-63) και πανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Στον τελικό θα περάσει όποιος επικρατήσει στη διαφορά των σκορ των δύο αγώνων. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την 1η Απριλίου στο «Παλατάκι» και η δεύτερη στην Ισπανία στις 8 Απριλίου.
Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι Σζομπασθέλι - Μπιλμπάο.
- 01/04: ΠΑΟΚ – Μούρθια
- 08/04: Μούρθια – ΠΑΟΚ
