Τη Μούρθια θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, με την πρόκριση να κρίνεται σε δύο αγώνες.

Ο ΠΑΟΚ έμαθε αντίπαλο. Μετά την πρόκρισή του επί του Περιστερίου παρά την ήττα (88-80) θα παίξει στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup με τη Μούρθια.

Η ισπανική ομάδα επικράτησε δύο φορές της Ρετζιάνα (85-84) και (77-63) και πανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στον τελικό θα περάσει όποιος επικρατήσει στη διαφορά των σκορ των δύο αγώνων. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την 1η Απριλίου στο «Παλατάκι» και η δεύτερη στην Ισπανία στις 8 Απριλίου.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι Σζομπασθέλι - Μπιλμπάο.