ΠΑΟΚ: Ανανέωσε ο Ζερμέιν Λοβ (vid)

Ο Ζερμέιν Λοβ θα παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν, με την ΚΑΕ να το ανακοινώνει μέσω ενός βίντεο!

Ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε ένα βίντεο για να ανακοινώσει την παραμονή του Ζερμέιν Λοβ και την επόμενη σεζόν. Ο Αμερικανός guard θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον «Δικέφαλο του Βορρά» για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Στην πρώτη, με την ασπρόμαυρη φανέλα, όπου ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι την οκτάδα των playoffs, ο Λοβ μέτρησε 12,64 πόντους, 3.05 ριμπάουντ και 2.68 ασίστ.

Κορυφαία επίδοσή του οι 20 πόντοι απέναντι στο Λαύριο, με 6/12 σουτ.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αποκτήσει τους Βασίλη Τολιόπουλο, Ντέρεκ Ογκμπέιντε, ενώ ανανέωσε ο Τζος Κάρτερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Continue from where we left off… @Word2mylastname ✍🏼#TogetherWeRiseUp pic.twitter.com/qwObCP5NF7